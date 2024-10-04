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Сасовский округ стал самым благоустроенным в Рязанской области в 2024 году
Муниципалитету присвоили первое место и наградили денежной премией 800 тысяч рублей.

Сасовский округ стал самым благоустроенным в Рязанской области в 2024 году. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщила глава Евгения Рубцова.

Муниципалитету присвоили первое место и наградили денежной премией 800 тысяч рублей.

«Огромное спасибо всем, кто трудится над созданием комфортных общественных пространств, благоустраивает свои придомовые территории, проводит ежедневную уборку наших улиц! Только все вместе мы смогли добиться того, что на сасовской земле стало приятно жить, и впереди у нас, несомненно, еще больше важных дел и задач. Выигранные средства направим на дальнейшее благоустройство города Сасово и наших сельских населенных пунктов».