Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 04
20°
Сбт, 05
13°
Вск, 06
11°
ЦБ USD 95.03 0.52 04/10
ЦБ EUR 104.87 0.42 04/10
Нал. USD 94.00 / 94.64 04/10 15:30
Нал. EUR 103.43 / 104.60 04/10 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
22 134
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
11 700
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
14 311
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
16 104
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязоблсуд смягчил приговор экс-следователю СКР
По результатам рассмотрения аппеляции суд снизил бывшей сотруднице СКР Дарье Николаевой срок наказания с полутора лет до года четырех месяцев.

Рязанский областной суд смягчил приговор экс-следователю регионального СКР. Об этом РЗН. Инфо сообщили в суде.

Как рассказали в пресс-службе, по результатам рассмотрения аппеляции суд снизил бывшей сотруднице СКР Дарье Николаевой срок наказания с полутора лет до года четырех месяцев.

Также отмечается, что ее освободили от дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности.

Ранее сообщалось, что экс-следователь в личных целях подделывала показания в отношении обвиняемых.

Ей назначали наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, однако наказание заменили на принудительные работы на этот же срок с удержанием 10% зарплаты.