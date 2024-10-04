Рязоблсуд смягчил приговор экс-следователю СКР

По результатам рассмотрения аппеляции суд снизил бывшей сотруднице СКР Дарье Николаевой срок наказания с полутора лет до года четырех месяцев.

Рязанский областной суд смягчил приговор экс-следователю регионального СКР. Об этом РЗН. Инфо сообщили в суде.

Как рассказали в пресс-службе, по результатам рассмотрения аппеляции суд снизил бывшей сотруднице СКР Дарье Николаевой срок наказания с полутора лет до года четырех месяцев.

Также отмечается, что ее освободили от дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности.

Ранее сообщалось, что экс-следователь в личных целях подделывала показания в отношении обвиняемых.

Ей назначали наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, однако наказание заменили на принудительные работы на этот же срок с удержанием 10% зарплаты.