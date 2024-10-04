Рязанский перинатальный центр назвал редкие имена сентябрьских новорожденных

Всего за первый осенний месяц в центре родился 71 малыш. В том числе 34 девочки и 37 мальчиков.

Рязанский перинатальный центр назвал редкие имена сентябрьских новорожденных. Информация опубликована на странице медучреждения ВКонтакте.

Всего за первый осенний месяц в центре родился 71 малыш. В том числе 34 девочки и 37 мальчиков.

Самыми популярными женскими именами стали Арина и Софья. Следом по частоте идут Таисия, Василиса, Анна, Дарина, Анастасия, Вероника и Мирослава.

В списке редких лидируют Агния, Диана. Также впервые в перинатальном центре девочка получила двойное имя, ее назвали Мария-Саломея.

Среди мальчиков больше всего зарегистрировали детей с именами Иван и Александр. Чуть менее популярными были Арсений, Матвей и Михаил.

Редкими мужскими именами сентября стали: Лазарь, Нестор и Евсей.