Рязанская ГАИ анонсировала масштабные рейды

За нарушения водителям грозит лишение «прав» до полугода, либо штраф 5 тысяч рублей.

Рязанская ГАИ анонсировала масштабные рейды. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В пятницу, 4 октября, в Рязанской области пройдет рейд «Встречная полоса». Проверки полицейских будут направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу предназначенную для встречного движения. За нарушения водителям грозит лишение «прав» до полугода, либо штраф 5 тысяч рублей.

Помимо этого, в пятницу и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия, направленные на пресечение различных нарушений ПДД.