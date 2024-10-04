Рязанец напал с ножом и ранил мужчину в сквере «Октябрь»

Злоумышленника нашли и задержали.

Рязанец напал с ножом и ранил мужчину в сквере «Октябрь». Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

4 октября, около 12:35 в полицию поступило сообщение, что на улице Новоселов неизвестный нанес ножевые ранения местному жителю.

Патрульные выехали на место, обследовали сквер и прилегающую территорию, в результате чего во дворе дома задержали пьяного подозрительного гражданина, подходящего по ориентировке. 37-летний житель областного центра признался, что у него произошел конфликт с неизвестным ему мужчиной, и он нанес ему колото-резаные раны.

Злоумышленника доставили для разбирательства в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.