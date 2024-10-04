Рязанцев пригласили на третий общегородской субботник
В уборке городских территорий 5 октября примут участие сотрудники администрации, подведомственных учреждений, муниципальных предприятий. Кроме того, по словам мэрии, принять участие в субботнике могут все желающие.
Третий по счету субботник состоится 5 октября во всех районах Рязани. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
В уборке городских территорий примут участие сотрудники администрации, подведомственных учреждений, муниципальных предприятий, организации всех форм собственности. Кроме того, по словам мэрии, принять участие в субботнике могут все желающие.
Уборка пройдет с 09.00 до 11.00 на следующих площадках:
- бульвар по ул. Карла Маркса;
- зеленая зона по проезду от ул. Мервинская до ул. А. Полина;
- ул. Профессора Никулина;
- ул. Стройкова (от ул. Островского до дома № 68 по ул. Татарская);
- ул. Березовая (от ООТ Березовая улица до ул. Чернышевского);
- зеленая зона на ул. Есенина и ул. Кальная (от пл. Театаральная до дома № 26 по ул. Кальная);
- Касимовское шоссе (зеленая зона от перекрестка с Советской армии до перекрестка с Тимакова);
- Лесопарк (участок от разворотного круга до озера Орешек).
В горадминистрации отметили, что с собой нужно взять перчатки. Инвентарь для работы выдадут на месте сотрудники Дирекции благоустройства города.
Напомним, мэрия попросила рязанцев убрать автомобили с центральной улицы из-за проведения субботника.