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Рязанцев пригласили на третий общегородской субботник
В уборке городских территорий 5 октября примут участие сотрудники администрации, подведомственных учреждений, муниципальных предприятий. Кроме того, по словам мэрии, принять участие в субботнике могут все желающие.

Третий по счету субботник состоится 5 октября во всех районах Рязани. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В уборке городских территорий примут участие сотрудники администрации, подведомственных учреждений, муниципальных предприятий, организации всех форм собственности. Кроме того, по словам мэрии, принять участие в субботнике могут все желающие.

Уборка пройдет с 09.00 до 11.00 на следующих площадках:

  • бульвар по ул. Карла Маркса;
  • зеленая зона по проезду от ул. Мервинская до ул. А. Полина;
  • ул. Профессора Никулина;
  • ул. Стройкова (от ул. Островского до дома № 68 по ул. Татарская);
  • ул. Березовая (от ООТ Березовая улица до ул. Чернышевского);
  • зеленая зона на ул. Есенина и ул. Кальная (от пл. Театаральная до дома № 26 по ул. Кальная);
  • Касимовское шоссе (зеленая зона от перекрестка с Советской армии до перекрестка с Тимакова);
  • Лесопарк (участок от разворотного круга до озера Орешек).

В горадминистрации отметили, что с собой нужно взять перчатки. Инвентарь для работы выдадут на месте сотрудники Дирекции благоустройства города.

Напомним, мэрия попросила рязанцев убрать автомобили с центральной улицы из-за проведения субботника.