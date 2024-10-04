Рязанцев предупредили об отключении электроэнергии 9 и 10 октября

Мера связана с проведением обрезки ветвей деревьев.

Рязанцев предупредили об отключении электроэнергии 9 и 10 октября. Об этом сообщает МУП «РГРЭС».

Отмечается, что света не будет в связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев 9 октября с 09:00 до 16:00 по следующим адресам:

ул. Мехзавода д.1-5, 8, 10, 11, 13, 17, 29 — жилые дома, гараж;

ул. Карьерная д. 1, 3 — жилые дома, торговый объект.

По той же причине электричество отключат 10 октября с 09:00 до 16:00 по следующим адресам: