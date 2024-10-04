Рязанцев предупредили об отключении электроэнергии 9 и 10 октября
Мера связана с проведением обрезки ветвей деревьев.
Рязанцев предупредили об отключении электроэнергии 9 и 10 октября. Об этом сообщает МУП «РГРЭС».
Отмечается, что света не будет в связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев 9 октября с 09:00 до 16:00 по следующим адресам:
- ул. Мехзавода д.1-5, 8, 10, 11, 13, 17, 29 — жилые дома, гараж;
- ул. Карьерная д. 1, 3 — жилые дома, торговый объект.
По той же причине электричество отключат 10 октября с 09:00 до 16:00 по следующим адресам:
- ул. 7-й р-н Борки д. 60-64 — жилые дома;
- ул. 8-й р-н Борки д. 69-76, 87-99, 102-111, 113-116, 126-129, 131-147, 149-155, 157-159, 161-169, 172, 174а, 174б, 175, 177-181, 188б; стр. 192 — жилые дома, мастерская.