Рязанцев предупредили о сохранении высокой пожарной опасности до 7 октября
С 5 по 7 октября на территории Рязанской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).
Рязанцев предупредили о сохранении высокой пожарной опасности до 7 октября. Соответствующее метеопредупреждение
По данным ведомства, с 5 по 7 октября на территории Рязанской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).
«В условиях сухой погоды трава загорается как порох. Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается к гостям и жителям нашего региона с просьбой соблюдать требования особого противопожарного режима», — заключили в ведомстве.