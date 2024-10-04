Рязанцев предупредили о сохранении высокой пожарной опасности до 7 октября

С 5 по 7 октября на территории Рязанской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).

Рязанцев предупредили о сохранении высокой пожарной опасности до 7 октября. Соответствующее метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, с 5 по 7 октября на территории Рязанской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).

«В условиях сухой погоды трава загорается как порох. Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается к гостям и жителям нашего региона с просьбой соблюдать требования особого противопожарного режима», — заключили в ведомстве.