Рязанцев предупредили о фейковой информации про пожар в Клепиковском районе
Ранее в местном СМИ и под постом Telegram-канала Павла Малкова появилась информация, что в пятницу, 4 октября, в селе Бусаево Клепиковского района огонь подошел к жилым домам.
Рязанцев предупредили о фейковой информации про пожар в Клепиковском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что у села Бусаево Клепиковского района горела трава 3 октября. Сообщение о пожаре поступило в 11:30. В тушении участвовали три единицы техники и шесть человек личного состава, в том числе добровольная пожарная охрана.
По данным регионального ГУ МЧС, перехода огня на строения не допущено. Площадь возгорания составила 0,4 га. Пострадавших нет.
Ранее в местном СМИ и в соцсетях появилась информация, что в пятницу, 4 октября, в селе Бусаево Клепиковского района огонь подошел к жилым домам.