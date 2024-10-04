Рязанцев предупредили о фейковой информации про пожар в Клепиковском районе

Ранее в местном СМИ и под постом Telegram-канала Павла Малкова появилась информация, что в пятницу, 4 октября, в селе Бусаево Клепиковского района огонь подошел к жилым домам.

Рязанцев предупредили о фейковой информации про пожар в Клепиковском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что у села Бусаево Клепиковского района горела трава 3 октября. Сообщение о пожаре поступило в 11:30. В тушении участвовали три единицы техники и шесть человек личного состава, в том числе добровольная пожарная охрана.

По данным регионального ГУ МЧС, перехода огня на строения не допущено. Площадь возгорания составила 0,4 га. Пострадавших нет.

Ранее в местном СМИ и в соцсетях появилась информация, что в пятницу, 4 октября, в селе Бусаево Клепиковского района огонь подошел к жилым домам.