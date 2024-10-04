Россияне сообщили о двойном списании средств при оплате в терминалах Сбера
Госбанк работает над тем, чтобы вернуть средства, но это займет несколько дней.
Россияне сообщили о двойном списании средств при оплате в терминалах Сбера. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщило Frank Media.
Отмечается, что с проблемой столкнулись 13 отечественных банков. Источник издания, близкий к «Сберу», подтвердил наличие проблемы, заверив, что все средства будут возвращены, и банк состоит в диалоге с клиентами.
Кредитные организации называют разный срок возврата средств — от одного до нескольких дней в зависимости от даты задвоенных операций.
В пресс-службе Сбербанка воздержались от комментариев.