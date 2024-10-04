Прокуратура проведет проверку после ДТП с тремя пострадавшими под Рязанью

По предварительным данным прокуратуры, в пятницу, 4 октября, на 507 км авдороги «Золотое кольцо» столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и легковушка.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратурой Рязанского района Рязанской области организована проверка ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа в своем Telegram-канале.

По предварительным данным прокуратуры, в пятницу, 4 октября, на 507 километре дороги «Золотое кольцо» столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и легковушка.

Отмечается, что в результате ДТП есть пострадавшие. Им оказали медпомощь.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению федерального законодательства, в том числе о безопасности дорожного движения. Установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия поставлено на контроль в прокуратуре района», — заключили в сообщении.

Напомним, три человека пострадали в ДТП со скорой помощью под Рязанью.