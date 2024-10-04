После гибели 17-летнего мотоциклиста в Чучкове возбудили уголовное дело

Напомним, авария произошла 21 сентября в поселке Чучково вблизи улицы Сосновой. Несовершеннолетний мотоциклист столкнулся с «Ладой» и погиб на месте.

После гибели 17-летнего мотоциклиста в Чучкове возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Напомним, авария произошла 21 сентября в поселке Чучково вблизи улицы Сосновой. Несовершеннолетний мотоциклист столкнулся с «Ладой» и погиб на месте.

По данным следствия, два подростка ехали без шлемов на мотоциклах. Мотоциклы не были зарегистрированы, и один из них был неисправен. Водительских прав ни у одного из подростков не было.

СК возбудил уголовное дело.

Ранее брат погибшего рассказал подробности ДТП.