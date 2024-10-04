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Под Рязанью охотники застрелили собаку, находившуюся на попечении жителей
Местные намерены обратиться в прокуратуру.

Под Рязанью охотники застрелили собаку, находившуюся на попечении жителей. Об этом рязанцы сообщили в паблике «Типичное Рыбное».

Инцидент произошел 30 сентября в деревне Путково (Марковское поселение). По словам местных жителей, вечером мимо деревни проезжали «охотники в подвыпившем состоянии».

«Возле мусорки застрелили в упор деревенскую собаку. В деревне жили три собаки на попечении жителей. Они стерилизованы, вакцинированы. Характер не агрессивный, очень доброжелательные», — отметил автор поста.

В комментариях под постом местный житель прислал фото погибшего животного.

«Я ее два года растил, кормил, радовался», — подписал мужчина.

Отмечается, что 1 октября жители деревни вызвали полицейских, которые зафиксировали факт произошедшего.

«Собака увезена была на экспертизу, но мы переживаем, что дело замнут! Поступают звонки из РООиР охотничьего хозяйства Рыбного с возмущением, чтобы мы не поднимали шум из-за „какой-то собаки“. В путевых листах, выданных на разрешение спортивно-любительской охоты собаки не указаны, как добыча. Произошло самое настоящее убийство! По мнению жителей Путкова у них этих охотников надо отнять охотничьи билеты и оружие», — подчеркнул местный житель.

Он также отметил, что местные намерены обратиться в прокуратуру.

Фото: Иван Лим