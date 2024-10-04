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Опубликовано расписание выставки работ участников конкурса «Старая Рязань — летопись искусств»

Художественный конкурс «Старая Рязань — летопись искусств» проводился с 15 марта по 20 июля 2024 года. В нем приняли участие 371 талантливых соискателей, для которых Старая Рязань стала источником вдохновения. Принимались работы по следующим номинациям:

  • живопись;
  • графика;
  • скульптура;
  • декоративно-прикладное искусство.

В каждой возрастной группе (10-16 лет, 17-25 лет, старше 25 лет) жюри определило 3 лауреата и 7 дипломантов. Работы лауреатов и дипломантов были представлены на выставке на фестивале. Среди них картины, и керамика, и даже ювелирные украшения.

«Работы участников вызвали огромный интерес у посетителей фестиваля. В выставочном шатре постоянно толпился народ, живо обсуждая представленные экспозиции», — отметили организаторы.

В данный момент конкурсные работы путешествуют по городам Рязанской области, показывая и рассказывая посетителям о древней столице Рязанского княжества. На выставках открыто голосование, по итогам которого в декабре 2024 года будет определен и объявлен главный призер.

«Благодаря конкурсу молодые таланты получили возможность проявить себя, представить свои работы для широкой аудитории, вдохновить зрителей атмосферой Старой Рязани», — подчеркнули организаторы.

Выставка в музейном центре РИАМЗ завершила свою работу. С 15 сентября по 14 октября выставка будет находиться в Спасском историко-археологическом музее им. Г.К.Вагнера.

С 15 октября выставка переедет в Скопин, а с 15 ноября по 14 декабря будет представлена в Ряжске.

Проект реализуется АНО «Старая Рязань» в партнерстве с Рязанским историко-архитектурным музеем — заповедником при поддержке Президентского фонда культурных инициатив