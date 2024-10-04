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На ГРПЗ определили победителей первенства по спортивному ориентированию

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) провел корпоративное первенство по спортивному ориентированию. В мероприятии приняли участие более 40 человек. Это работники предприятия, ветераны — бывшие сотрудники ГРПЗ, а также дети и члены семей заводчан.

Соревнования прошли в лесном массиве, расположенном рядом с д. Давыдово (район Солотча) Рязанской области. С помощью компаса и карты заводчане прошли дистанцию в заданном направлении, делая электронные отметки на контрольных пунктах, размещенных на местности.

По итогам первенства были выявлены призёры среди мужчин и женщин в двух категориях — имеющие соревновательный опыт и новички.

Среди мужчин в состязаниях опытных любителей спортивного ориентирования золото завоевал Николай Заигров, среди женщин -Наталья Шамина.

Первую ступень пьедестала среди начинающих заняли Елена Скатькова и Денис Холодков.

«Участвовала в соревнованиях по спортивному ориентированию впервые. Мне было интересно попробовать свои силы в новом направлении деятельности, заодно провести время с коллегами в неформальной обстановке. Забег оказался сложным и увлекательным. Все помогали друг другу, подсказывали, где находятся контрольные пункты, если нашли их раньше. Первое место стало для меня неожиданным и тем более приятным. Спасибо за профессиональную организацию соревнования, дружную атмосферу. Подобные мероприятия сплачивают коллектив, помогают найти единомышленников и способствуют продвижению здорового образа жизни», ­- отметила Елена Скатькова.

Победителей и призеров первенства ГРПЗ по спортивному ориентированию наградили грамотами, медалями и денежными премиями. Мероприятие организовано при поддержке профсоюзной организации предприятия.