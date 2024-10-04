Мужчина погиб в массовом ДТП под Рязанью

Авария произошла вечером 3 октября на 17-ом километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин».

Мужчина погиб в массовом ДТП под Рязанью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла вечером 3 октября на 17-ом километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин». 62-летний житель села Тырново за рулем «ВАЗ-2112» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg с прицепом «МЗСА», которым управлял 56-летний житель города Иваново, с автомобилем KIA под управлением 48-летнего рязанца и с автомобилем Mitsubishi под управлением 49-летнего местного жителя.

Водитель отечественной легковушки погиб на месте. Пострадали водитель KIA и его 17-летняя девушка-пассажир, им оказана помощь медиков.

Полиция проводит проверку.