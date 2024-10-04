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«МК в Рязани»: похищенную школьницу родители жениха выбрали по фото
Отмечается, что девочка не была знакома с потенциальным женихов.

Похищенную школьницу родители жениха выбрали по фото. Об этом пишет «МК в Рязани».

Отмечается, что девочка не была знакома с потенциальным женихов.

«Они цыгане. Его родственники увидели ее фото, и захотели себе такую невесту», — рассказали МК.

Также изданию сообщили, что потенциальный жених младше похищенной девушки на несколько лет. Среди похитителей его не было.

Напомним, девочку похитили 29 сентября в Рыбном. Трое жителей Московской области затолкали ее в машину и увезли, чтобы выдать замуж за родственника. Девочку нашли в Московской области и вернули родителям. Похитителей задержали.