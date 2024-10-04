«МК в Рязани»: похищенную школьницу родители жениха выбрали по фото
Отмечается, что девочка не была знакома с потенциальным женихов.
Похищенную школьницу родители жениха выбрали по фото. Об этом пишет «МК в Рязани».
Отмечается, что девочка не была знакома с потенциальным женихов.
«Они цыгане. Его родственники увидели ее фото, и захотели себе такую невесту», — рассказали МК.
Также изданию сообщили, что потенциальный жених младше похищенной девушки на несколько лет. Среди похитителей его не было.
Напомним, девочку похитили 29 сентября в Рыбном. Трое жителей Московской области затолкали ее в машину и увезли, чтобы выдать замуж за родственника. Девочку нашли в Московской области и вернули родителям. Похитителей задержали.