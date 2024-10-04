Минцифры разработало правила ведения каналов с аудиторией более 10 тысяч человек

Общественное обсуждение проектов продлится до 31 октября 2024 года.

Минцифры и Роскомнадзор подготовили проекты документов, устанавливающие правила регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, число подписчиков у которых превышает 10 тысяч. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

Как сообщается в комментарии ведомств, новые механизмы помогут защитить владельцев популярных пабликов и каналов от аккаунтов-двойников, злоумышленники не смогут похитить страницу верифицированного автора, граждане не будут вовлекаться в мошеннические схемы и направлять деньги сомнительным каналам, а также у пользователей появится простая возможность убедиться, имеют ли они дело с верифицированным источником информации.

Блогеры, набравшие больше 10 тысяч подписчиков, после верификации будут включаться Роскомнадзором в перечень публичных страниц. Владелец такого ресурса самостоятельно направляет минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные, либо через портал «Госуслуг», либо через сайт Роскомнадзора или с помощью чат-бота в социальной сети.

«При включении паблика в перечень Роскомнадзор сообщит об этом его владельцу и владельцу социальной сети. Социальная сеть должна разместить на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в перечне. Каналы, верифицированные таким образом, смогут размещать рекламу и принимать пожертвования. Если канал не будет включен в список, он не сможет вести рекламную деятельность, собирать донаты и его сообщения нельзя будет репостить в других каналах», — сообщили в Минцифры.

Вся информация в перечне будет храниться в зашифрованном виде без опубликования. Через специальную форму на сайте Роскомнадзора или уникальную ссылку в канале можно будет получить информацию только о том, включен канал в перечень или нет.

Общественное обсуждение проектов продлится до 31 октября 2024 года.