Медики Рязани приняли участие в профсоюзном квизе

Студенты и работники медицинских учреждений Рязани поучаствовали в Профсоюзном квизе. В интеллектуальной битве сошлись представители клинических больниц № 8 и № 11, филиала Московского Протезно-ортопедического мероприятия, Медицинского колледжа и РязГМУ.

Участники отвечали на различные вопросы: от профсоюзных и медицинских терминов до истории и географии.

Победу одержала команда Городской больницы № 8 «Синергия».

Организатор мероприятия — Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ — отметила, что Профсоюзный квиз — это не только возможность проверить свои знания, но и пообщаться с коллегами и просто приятно провести время.

Организаторы поздравили победителей и поблагодарили участников за игру.

Профсоюзный квиз продолжил череду мероприятий, посвященных Всемирному дню действий «За достойный труд!» и Году семьи. Первым из них стал состоявшийся на прошедшей неделе Молодежный профсоюзный форум «Будущее здравоохранения-2024». Профсоюзные комитеты медицинских учреждений подключились к акциям Всемирного дня действий, организуя поздравление представителей медицинских династий, многодетных семей и проводя собрания в коллективах.