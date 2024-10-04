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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 5-6 октября
Гастроли русского драматического театра из Чебоксар и Пермского театра кукол, симфоническое рок-шоу «Планета людей», всероссийский есенинский праздник поэзии и другие культурные события смотрите в нашей афише.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рязани пройдут гастроли русского драматического театра из Чебоксар и Пермского театра кукол.

В театре юного зрителя состоится премьера спектакля «Сказка о потерянном времени».

В концертном зале филармонии пройдет концерт камерного оркестра Рязанской области, а на сцене МКЦ рязанцы увидят симфоническое рок-шоу «Планета людей» от первого в мире танцующего симфонического оркестра Concord Orchestra.

В Константинове пройдет Всероссийский есенинский праздник поэзии, посвященный 129-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».