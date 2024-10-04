Доски с разобранного детского аттракциона в рязанском Лесопарке отправили на СВО
Материалы послужат для обустройства новых позиций и блиндажей.
Конструкцию разобранного детского аттракциона — деревянной горки на входе в рязанский Лесопарк отправили на СВО. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Лесопарк Рязань».
В публикации отметили, что все доски с горки в Лесопарке отправили на СВО для обустройства новых позиций и блиндажей.
Ранее рязанская мэрия сообщала РЗН. Инфо, что горку признали аварийной из-за износа конструкции.
Аттракцион установили в 2018 году за 800 тысяч рублей.
Фото- скриншоты видео сообщества «Лесопарк Рязань».