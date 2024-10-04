Для Рязани закупят два аппарата для проверки воздуха на вредные вещества
Согласно документам, планируется закупить два автоматических анализатора. Аппарат предназначен для измерения бензола, толуола, этилбензола и других вредных веществ в атмосферном воздухе.
Для Рязани закупят два аппарата для проверки воздуха на наличие вредных веществ. Начальная цена тендера на госзакупках — восемь миллионов 611 тысяч рублей.
Согласно документам, планируется закупить два автоматических анализатора. Аппарат предназначен для измерения бензола, толуола, этилбензола и других вредных веществ в атмосферном воздухе.
В тендере также указано, что товар должен быть новым. Гарантийный срок эксплуатации — год.
Заказчик — минприроды Рязанской области. Оборудование поставят до 13 декабря 2024 года.
Ранее рязанцы пожаловались на химический запах в городе.