Для Рязани закупят два аппарата для проверки воздуха на вредные вещества

Согласно документам, планируется закупить два автоматических анализатора. Аппарат предназначен для измерения бензола, толуола, этилбензола и других вредных веществ в атмосферном воздухе.

Для Рязани закупят два аппарата для проверки воздуха на наличие вредных веществ. Начальная цена тендера на госзакупках — восемь миллионов 611 тысяч рублей.

Согласно документам, планируется закупить два автоматических анализатора. Аппарат предназначен для измерения бензола, толуола, этилбензола и других вредных веществ в атмосферном воздухе.

В тендере также указано, что товар должен быть новым. Гарантийный срок эксплуатации — год.

Заказчик — минприроды Рязанской области. Оборудование поставят до 13 декабря 2024 года.

Ранее рязанцы пожаловались на химический запах в городе.