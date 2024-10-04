Депутаты предложили ввести многомиллионные штрафы за рекламу на прицепах

Штрафы за подобное нарушение, по мнению депутата, могут составлять до 10 млн рублей.

Депутаты предложили ввести многомиллионные штрафы за рекламу на прицепах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Государственную думу. Инициатором стал депутат Олег Леонов. Он предлагает внести поправки в закон о рекламе. Связано это с тем, что россияне стали массово жаловаться на рекламу, расположенную на прицепах, которые, помимо этого, занимают бесплатные парковочные места.

Штрафы за подобное нарушение, по мнению депутата, могут составлять 10 млн рублей.

Сейчас существование таких прицепов практически не регулируется: они оформлены на физлицо и их периодически перемещают на новое место.