Администрация Спасского района прокомментировала заявление главы поселения

Власти назвали намерение бросать поджигателей травы в огонь «чрезмерным».

Администрация Спасского района прокомментировала заявление главы Троицкого сельского поселения. Об этом сообщает издание «Подъем»

«Фраза, произнесенная Николаем Михайловым, немного чрезмерная и озвучена во время тушения пожара в селе Красильниково, на эмоциях. Но наказания, в том числе и уголовного, тем, кто намеренно поджигает траву, не избежать», — отметили власти.

Глава района Нина Соломонова уточнила, что в поселении, которым руководит Михайлов, пожары приходится тушить «практически каждый день».

«Николай Николаевич, конечно, погорячился. Но поджигатели обязательно должны понести ответственность за свои безумные деяния! В Троицком поселении приходится тушить возгорания практически каждый день», добавила она.

Напомним, глава Троицкого сельского поселения Спасского района заявил, что будет бросать поджигателей в огонь.