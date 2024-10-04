19-летний мотоциклист погиб в ДТП в Рязанской области

Трагедия произошла 3 октября, примерно в 00.10, на 89-ом километре автодороги «Михайлов — Голдино — Горлово — Милославское» в Скопинском районе.

19-летний мотоциклист погиб в ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Трагедия произошла 3 октября, примерно в 00.10, на 89-ом километре автодороги «Михайлов — Голдино — Горлово — Милославское» в Скопинском районе. 19-летний водитель кроссового мотоцикла не справился с управлением и совершил падение на полосу движения.

Водитель от полученных травм скончался. Его 18-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение.