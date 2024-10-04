Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 04
20°
Сбт, 05
13°
Вск, 06
11°
ЦБ USD 95.03 0.52 04/10
ЦБ EUR 104.87 0.42 04/10
Нал. USD 94.00 / 94.64 04/10 15:30
Нал. EUR 103.43 / 104.60 04/10 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
22 131
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
11 697
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
14 311
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
16 104
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
19-летний мотоциклист погиб в ДТП в Рязанской области
Трагедия произошла 3 октября, примерно в 00.10, на 89-ом километре автодороги «Михайлов — Голдино — Горлово — Милославское» в Скопинском районе.

19-летний мотоциклист погиб в ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Трагедия произошла 3 октября, примерно в 00.10, на 89-ом километре автодороги «Михайлов — Голдино — Горлово — Милославское» в Скопинском районе. 19-летний водитель кроссового мотоцикла не справился с управлением и совершил падение на полосу движения.

Водитель от полученных травм скончался. Его 18-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение.