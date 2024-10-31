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«Зеленый сад» объявил о продаже квартир с панорамными окнами в новом ЖК в Кальном

«Зеленый сад» объявил о продаже квартир с панорамными окнами в новом ЖК в Кальном. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Жилой комплекс „Еврокласс-4“, который строится в Кальном, отличается шикарными видами на пойму Оки. Чтобы жильцы могли ощутить всю красоту природы, на 20-25 этажах установлены панорамные окна. Но не те, к которым мы привыкли», — рассказали в «Зеленом саде».

В компании отметили, что окна изготовили из закаленного стекла и алюминиевого профиля. Верхняя часть окна — из стандартного стекла и пластика. Обе части окна выполнены в едином стиле, поэтому жильцы не заметят разницы.

Витражи с усиленной нижней частью конструкции изготавливаются на собственном производстве «Зеленого сада». Поэтому строительная компания полностью отвечает за безопасность такого окна.

Квартиры в ЖК «Еврокласс-4» еще есть в продаже. В том числе — с панорамными окнами. Все подробности в отделе продаже ГК «Зеленый сад»: +7 (4912) 77-77-77