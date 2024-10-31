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Зеленский заявил, что ВСУ могли бы захватить Курскую АЭС
По словам Зеленского, украинские войска могли бы захватить Курскую АЭС в Курчатове, если бы этого захотели.

Зеленский заявил, что ВСУ могли бы захватить Курскую АЭС. Его цитирует RT.

По словам Зеленского, украинские войска могли бы захватить Курскую АЭС в Курчатове, если бы этого захотели.

«Но мы никогда не хотели этого, потому что мы понимаем, что это значило бы… Мы были бы такими же, как Россия. Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру», — сказал Зеленский.