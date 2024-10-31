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За ночь над российскими регионами сбили 21 украинский БПЛА
8 — над территорией Ростовской области, 5 — над Курской, 3 — над Волгоградской, 2 — над Брянской, по одному — над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.

За ночь над российскими регионами сбили 21 украинский БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на четверг, 31 октября, отечественная ПВО перехватила и уничтожила 21 украинский беспилотник над российскими регионами: 8 — над территорией Ростовской области, 5 — над Курской, 3 — над Волгоградской, 2 — над Брянской, по одному — над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.