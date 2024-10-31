В Тюменской области очевидцы заметили на улицу женщину в купальнике

В Тюменской области очевидцы заметили на улицу женщину в купальнике. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, полуголая женщина на улице оказалась уволенной за откровенные фотографии учительницей из Ишима.

«Я требую огласки! Я не могу просто слов подобрать, мне стыдно за это позорище, просто позорище. Центр города, Шумилова в нижнем белье и в шубе проводит съемки, слова действительно закончились…», — подписал фото один из очевидцев.