В Telegram появилось сразу несколько новых функций

Отмечается, что теперь платформа будет автоматически выбирать качество видео в зависимости от интернет-соединения для более быстрой загрузки. Появилась возможность регулировки скорости видео и многое другое.

В Telegram появилось сразу несколько новых функций. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Отмечается, что теперь платформа будет автоматически выбирать качество видео в зависимости от интернет-соединения для более быстрой загрузки.

Появилась возможность регулировки скорости видео.

Кроме того, к уже отправленным сообщениям можно добавлять фото или видео, а также просматривать когда было отредактировано сообщение.

Также в каналах появились точные счетчики реакций.