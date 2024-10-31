В Telegram появилось сразу несколько новых функций
Отмечается, что теперь платформа будет автоматически выбирать качество видео в зависимости от интернет-соединения для более быстрой загрузки. Появилась возможность регулировки скорости видео и многое другое.
В Telegram появилось сразу несколько новых функций. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Отмечается, что теперь платформа будет автоматически выбирать качество видео в зависимости от интернет-соединения для более быстрой загрузки.
Появилась возможность регулировки скорости видео.
Кроме того, к уже отправленным сообщениям можно добавлять фото или видео, а также просматривать когда было отредактировано сообщение.
Также в каналах появились точные счетчики реакций.