В Свердловской области охотник застрелил 18-летнюю девушку, перепутав ее с косулей

Вечером 29 октября в Свердловской области охотник застрелил девушку, приняв ее за косулю. Об этом сообщает E1 .RU.

Трагедия произошла в селе Краснополянское Байкаловского района. 18-летняя местная жительница гуляла со своим 17-летним молодым человеком по лесу с собакой.

Охотник, принявший пару за диких животных, выстрелил в их сторону три раза. Одна пуля попала в девушку, она скончалась в больнице.

«Подозреваемый пытался помочь, отвез в больницу на своей машине, — рассказала знакомая погибшей.