В Ряжске мужчина обокрал приятельницу сожительницы

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Ряжске мужчина обокрал приятельницу сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В полицию обратилась 38-летняя женщина и сообщила о пропаже золотой цепочки. Жительница Ряжска рассказала, что накануне была в гостях у подруги, где осталась ночевать.

Сотрудники полиции опросили эту женщину, а также ее сожителя. Выяснилось, последний причастен к краже. 33-летнего мужчину задержали.

По предварительной информации, мужчина заметил украшение, которое случайно обронила гостья. Он не сказал об этом сожительнице и ее подруге, забрал цепочку себе, а позже продал.

Возбуждено уголовное дело.