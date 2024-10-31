В рязанском минздраве опровергли информацию о размещении в больницах раненых
Отмечается, что система здравоохранения региона работает в штатном режиме, вся необходимая медицинская помощь оказывается жителям в полном объеме.
В рязанском минздраве опровергли информацию о размещении в больницах раненых. Об этом сообщили в министрестве редакции РЗН.Инфо.
Отмечается, что система здравоохранения региона работает в штатном режиме, вся необходимая медицинская помощь оказывается жителям в полном объеме.
«Отделения не закрываются», — сообщили в ведомстве.