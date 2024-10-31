В Рязанской области женщина зарезала знакомого
По данным следствия, между приятелями во время распития спиртного произошел конфликт. Рязанка напала на мужчину с ножом. Он попытался увернуться, и удар пришелся в область правой руки, повредив артерию.
В Рязанской области женщина зарезала знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.
По данным следствия, между приятелями во время распития спиртного произошел конфликт. Рязанка напала на мужчину с ножом. Он попытался увернуться, и удар пришелся в область правой руки, повредив артерию.
Потерпевший скончался на месте.
Подозреваемую арестовали.
По уголовному делу назначены необходимые экспертизы.