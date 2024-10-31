В Рязанской области засняли зайца-беляка

По словам старшего научного сотрудника Надежды Панковой, в регионе встречаются два вида зайцев — заяц-беляк и заяц-русак.

В Рязанской области засняли зайца-беляка. Животное попало в фотоловушку Окского заповедника. Об этом сообщается в группе учреждения.

По словам старшего научного сотрудника Надежды Панковой, в регионе встречаются два вида зайцев — заяц-беляк и заяц-русак.

«Беляки встречаются в лесу, а русаков чаще можно застать на открытых местах — в лугах поймы Оки и на полях. На фото — заяц-беляк», — написала она.