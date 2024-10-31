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В Рязанской области установится циклонический характер погоды
В первый день ноября в регионе местами выпадет первый снег, переходящий в дождь.

В Рязанской области установится циклонический характер погоды. Об ГТРК «Ока» рассказал сотрудник регионального гидрометцентра Роман Степанов.

По его словам, характер погоды изменится уже 1 ноября. Сухую и теплую погоду сменят дожди. Степанов отметил, что в первый день ноября в регионе местами выпадет первый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха, по его словам, будет колебаться

«Постепенно погода приходит к климатической норме», — подчеркнул эксперт.

Ранее о снеге и гололедице жителей Рязанской области предупреждали в региональном ГУ МЧС.