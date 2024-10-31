В Рязанской области 227 деклараций на зерно признали недействительными

Специалисты нашли нарушения обязательных требований: в протоколах испытаний отсутствовало указание объема партии, схема декларирования, не полностью проведены исследования на содержание пестицидов, которые применялись во время выращивания культуры.

В Рязанской области с начала 2024 года 227 деклараций на зерно признали недействительными. Об этом в четверг, 31 октября, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Специалисты нашли нарушения обязательных требований: в протоколах испытаний отсутствовало указание объема партии, схема декларирования, не полностью проведены исследования на содержание пестицидов, которые применялись во время выращивания культуры.

Решением Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям декларации признали недействительными. Хозяйствующим субъектам объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.