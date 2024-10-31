В Рязани задержали мужчину за изготовление пистолетных патронов

Возбуждено три уголовных дела.

В Рязани задержали мужчину за изготовление пистолетных патронов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что слесарь-сборщик одного из промышленных предприятий Рязани проявляет интерес к огнестрельному оружию.

Оперативники провели в его квартире обыск и изъяли 1423 самодельных патрона для боевого нарезного оружия калибра 9×18 мм, 25 патронов заводского производства для боевого оружия калибра 9×17 мм, а также охолощенный ПМ. Для его переделки в боевой задержанный подготовил несколько стволов с нарезкой.

Кроме этого, сыщики изъяли у мужчины банку с охотничьим порохом массой 368 граммов, которым рязанец начинял патроны собственного изготовления.

Возбуждено три уголовных дела.

Также правоохранители установили, что порох мужчине предоставил его знакомый охотник.