В Рязани городские службы переведены на усиленный режим работы из-за непогоды

Напомним, в пятницу, 1 ноября, в Рязанской области прогнозируется мокрый снег. Кроме того, синоптики сообщали, что Центральную Россию накроет циклон «Мартина». В регионах может выпасть до 50% месячной нормы осадков.

В Рязани городские службы переведены в усиленный режим работы. Дирекция благоустройства города установила зимнее оборудование на технику. Об этом в четверг, 31 октября, сообщил мэр Рязани Виталий Артемов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что поручил префектам отработать с управляющими компаниями взаимодействие по уборке дворов и проездов между ними.

Напомним, в пятницу, 1 ноября, в Рязанской области прогнозируется мокрый снег. Кроме того, синоптики сообщали, что Центральную Россию накроет циклон «Мартина». В регионах может выпасть до 50% месячной нормы осадков.

Фото: Telegram-канал Виталия Артемова