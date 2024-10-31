В Рязани городские службы переведены на усиленный режим работы из-за непогоды
Напомним, в пятницу, 1 ноября, в Рязанской области прогнозируется мокрый снег. Кроме того, синоптики сообщали, что Центральную Россию накроет циклон «Мартина». В регионах может выпасть до 50% месячной нормы осадков.
В Рязани городские службы переведены в усиленный режим работы. Дирекция благоустройства города установила зимнее оборудование на технику. Об этом в четверг, 31 октября, сообщил мэр Рязани Виталий Артемов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что поручил префектам отработать с управляющими компаниями взаимодействие по уборке дворов и проездов между ними.
Напомним, в пятницу, 1 ноября, в Рязанской области прогнозируется мокрый снег. Кроме того, синоптики сообщали, что Центральную Россию накроет циклон «Мартина». В регионах может выпасть до 50% месячной нормы осадков.
Фото: Telegram-канал Виталия Артемова