В России хотят запретить ездить на электросамокатах по тротуару

В качестве альтернативы владельцам самокатов предложат ездить по велосипедным дорожкам, а при отсутствии — по проезжей части.

В России хотят запретить ездить на электросамокатах по тротуару. Об этом в четверг, 31 октября, сообщили «Известия» со ссылкой на Минтранс.

Запрет для пользователей самокатов на передвижение по тротуарам власти могут установить в 2031 году. В качестве альтернативы владельцам самокатов предложат ездить по велосипедным дорожкам, а при отсутствии — по проезжей части.

Отмечается, что за семь лет власти должны организовать необходимую инфраструктуру для СИМ.