В России хотят запретить ездить на электросамокатах по тротуару
В качестве альтернативы владельцам самокатов предложат ездить по велосипедным дорожкам, а при отсутствии — по проезжей части.
В России хотят запретить ездить на электросамокатах по тротуару. Об этом в четверг, 31 октября,
Запрет для пользователей самокатов на передвижение по тротуарам власти могут установить в 2031 году. В качестве альтернативы владельцам самокатов предложат ездить по велосипедным дорожкам, а при отсутствии — по проезжей части.
Отмечается, что за семь лет власти должны организовать необходимую инфраструктуру для СИМ.