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В России хотят отправлять женщин в зону СВО для ухода за ранеными бойцами
Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее мнению, «присутствие женщины у постели раненого всегда создает определенное тепло — по сути, присутствие матери, потому что далеко не всегда мамы имеют возможность ухаживать за своими ранеными сыновьями в госпиталях».

В Башкортостане предложили создавать женские батальоны, в том числе из родственниц погибших бойцов, для работы в военных госпиталях. Идею поддержали депутаты Госдумы. Об этом в четверг, 31 октября, сообщило издание «Обозрение».

Как указано в публикации, глава республики Радий Хабиров, поддержавший инициативу, заявил, что женщины могут выполнять работу, не требующую медобразования, например, снимать с раненых грязную одежду или помогать иным способом, поскольку «врачи не справляются».

Кроме того, по данным издания, предложение поддержали депутаты Госдумы, в частности, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее мнению, «присутствие женщины у постели раненого всегда создает определенное тепло — по сути, присутствие матери, потому что далеко не всегда мамы имеют возможность ухаживать за своими ранеными сыновьями в госпиталях».

Она также отметила, что женщины, которые потеряли на СВО сыновей или мужей, «втройне отдадут тепло раненым бойцам».

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что такая практика в России уже есть в рамках волонтерских движений.

Главный федеральный инспектор по республике Башкортостан Алексей Касьянов уточнил, что если женщины отправятся в госпитали от Министерства обороны РФ, то они должны получать статус ветеранов боевых действий, что предполагает также и льготы.