В региональный парламент внесли проект бюджета на 2025 год

Губернатор Павел Малков направил в региональный парламент проект закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Документ поступил в областную Думу в четверг, 31 октября, в электронном виде, сообщили на сайте органа.

Губернатор Павел Малков направил в региональный парламент проект закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Документ поступил в областную Думу в четверг, 31 октября, в электронном виде, сообщили на сайте органа.

В рамках передачи бюджета прошла встреча спикера законодательного собрания Аркадия Фомина с вице-губернатором Рязанской области Артемом Брановым и министром финансов региона Мариной Наумовой, во время которой обсуждались приоритеты главного финансового документа на предстоящую трехлетку.

«Бюджет из правительства Рязанской области поступает с хорошим качеством, глубокой проработкой. Наши дискуссии ведутся по вопросам приоритетности отдельных статей. В целом — представленный проект бюджета сбалансирован и реалистичен. Наша задача — не только обеспечить все соцрасходы, но и работать над доходной частью бюджета», — подчеркнул глава регионального парламента.

Он добавил, что на данный момент в проекте бюджета средства запланированы на инфраструктуру для создания новых производств, стимулирование предпринимательской активности и бизнеса.

«Все средства — федеральные и региональные, которые ранее мы направляли именно на создание инфраструктуры для бизнеса, уже работают на экономику региона. Это и ТОСЭР в Лесном, это и наши промышленные парки, меры поддержки бизнеса. Нам с вами необходимо будет также предусмотреть в бюджете возможности для участия в федеральных проектах, направленных на достижение новых национальных целей, которые поставил Президент России Владимир Путин», — сказал Фомин.

Он также отметил, что один из приоритетов государственной политики — укрепление обороноспособности страны."На региональном уровне мы продолжим совершенствовать меры поддержки наших бойцов и их семей. Над всеми вопросами нам предстоит совместная работа, в первую очередь, с губернатором и правительством", — сказал парламентарий.

Как сообщил вице-губернатор Артем Бранов, основными задачами при подготовке проекта бюджета было сохранение стабильности финансовой системы и гарантированное выполнение всех социальных обязательств. Документ сформирован в программном формате. Планируется реализация 24-х госпрограмм. Более 50%, то есть 47 миллиардов рублей, приходится на расходы социального характера.

Бранов добавил, что в 2025 году планируют воспользоваться новыми механизмами — это списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам. На период с 2025—2029 годов — 14 миллиардов рублей, которые могут перераспределить на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры, транспорта, других направлений.

Об основных этапах рассмотрения проекта документа рассказал председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин. Профильные комитеты приступят к рассмотрению законопроекта 11 ноября. Доходы областного бюджета в 2025 году определены в объеме около 86,7 млрд рублей, расходы — 87,2 млрд рублей.

Ко второму чтению проект будет готовиться уже с учетом показателей межбюджетных трансфертов, утвержденных в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета.