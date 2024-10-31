В полиции уточнили информацию о пострадавшем в ДТП в Рязанской области
В аварии, которая произошла 30 октября на 8 километре автодороги «Сараи — Кутловы Борки» в Сараевском районе, пострадал 59-летний житель Рязанской области.
В полиции уточнили информацию о пострадавшем в ДТП в Рязанской области. Сообщение появилось на официальном сайте регионального УМВД.
В аварии, которая произошла 30 октября на 8 километре автодороги «Сараи — Кутловы Борки» в Сараевском районе, пострадал 59-летний житель Рязанской области. Он, управляя автомобилем Renault Logan, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в аварии пострадала 55-летняя женщина.