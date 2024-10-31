В Перми мужчина полгода насиловал семилетнюю дочь и снимал все на видео

В Перми мужчина полгода насиловал семилетнюю дочь и снимал все на видео. Об этом сообщает « КП-Пермь ».

По данным издания, после развода со своей бывшей супругой мужчина не видел их совместную дочь на протяжении трех лет. Когда девочке исполнилось шесть лет, пермяк начал видеться с ней и чаще проводить время наедине.

По данным «КП», с июня по ноябрь 2023 года отец ребенка изнасиловал девочку около 19 раз. Все свои действия он снимал на видео, которые хранились в облачном хранилище. Зарубежная компания заметила это и сообщила в Интерпол Европы, который передал информацию российским коллегам.

По данным издания, сама девочка боялась потерять отца и ничего не рассказывала об «играх» с родителем.

Мужчину приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.