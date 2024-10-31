В Рязанской области вырубят участки леса с больными деревьями

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» обследовали поврежденные деревья в Можарском лесничестве. Проверку проводили на площади 30 га. Во время работ обнаружили нарушения устойчивости растений: поражения корневой губкой и смоляным раком.

В Можарском лесничестве Сараевского района нашли пораженные болезнями деревья. Об этом в четверг, 31 октября, сообщили в группе « Цзл Рязанской-Области » во «ВКонтакте».

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» обследовали поврежденные деревья в Можарском лесничестве. Проверку проводили на площади 30 га. Во время работ обнаружили нарушения устойчивости растений: поражения корневой губкой и смоляным раком.

Как указано в посте, на всех участках лесопатологи назначили выборочные санитарные рубки.

«Выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий поможет не допустить ухудшения состояния насаждений и повысить их устойчивость», — заключили в посте.

Фото: группа «Цзл Рязанской-Области» во «ВКонтакте»