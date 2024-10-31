В Клепиковском районе полицейские остановили пьяного водителя

Мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.

В Клепиковском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГАИ.

Инцидент произошел в деревне Лосево. Полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2114», под управлением 49-летнего водителя, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения.

Результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения показал у него 1.580 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.