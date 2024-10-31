В Госдуме предложили обложить айфоны дополнительными сборами

Из-за дополнительных сборов, по мнению главы думского комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенева, устройства станут более дорогими и менее конкурентными на российском рынке.

В Госдуме предложили обложить айфоны дополнительными сборами — такой сценарий возможен, если Apple не согласится на сотрудничество и разрешение установки российских программ и приложений на айфоны. Об этом в четверг, 31 октября, сообщила «Парламентская газета».

С предложением ввести сборы на продукцию компании Apple выступил ряд депутатов. Отмечается, что инициатива связана с ответом «на недружественную политику компании и ограничения, не позволяющие устанавливать сторонние программы на устройства».

Проект закона предусматривает, что Apple не сможет запрещать пользователям установку приложений или намеренно делать их работу некорректной. Из-за дополнительных сборов, по мнению главы думского комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенева, устройства станут более дорогими и менее конкурентными на российском рынке.

Отмечается, что на сегодня кабмин и Государственно-правовое управление Президента поддержали документ и предложили доработать.

«Собранные деньги можно будет направить на поддержку российских разработчиков, например на субсидирование ставки по кредитам», —отметил глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.