В ГД внесли законопроект о штрафах за курение на территориях школ и детсадов

В Госдуму повторно внесли законопроект о штрафах от двух до трех тысяч рублей за курение на территориях или в помещениях школ и детских садов.

В Госдуму повторно внесли законопроект о штрафах от двух до трех тысяч рублей за курение на территориях или в помещениях школ и детсадов. Об этом в четверг, 31 октября, сообщило РИА Новости.

Как считают авторы инициативы, принятие законопроекта позволит назначать административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, что в свою очередь усилит профилактическую составляющую законодательства.