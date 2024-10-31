С 1 ноября движение по улице Чкалова в Рязани станет двусторонним

Кроме этого, с 21 ноября на данном участке улицы запретят остановку транспортных средств.

С 1 ноября движение по улице Чкалова в Рязани станет двусторонним. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

С 1 ноября на участке улицы Чкалова от пересечения с улицей Весенней до пересечения с улицей Островского будет организовано двустороннее движение (уберут полосу для маршрутных транспортных средств).

Кроме этого, с 21 ноября на данном участке улицы запретят остановку транспортных средств.

Рязанцев просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов и не парковать автомобили на этом участке дороги.