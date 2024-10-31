Рязанский фермер отсудил у предприятия почти два миллиона рублей из-за гибели пчел

В июне 2019 года ООО «Вакинское Агро» и ООО «Лаг-Сервис-Агро» производили химическую обработку полей в Рыбновском районе. В результате их деятельности у местного фермера погибли пчелы. Ущерб от их гибели составил 2 153 429 руб.

Рязанский фермер отсудил у предприятия почти два миллиона рублей из-за гибели пчел. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда.

В июне 2019 года ООО «Вакинское Агро» и ООО «Лаг-Сервис-Агро» производили химическую обработку полей в Рыбновском районе. В результате их деятельности у местного фермера погибли пчелы. Ущерб от их гибели составил 2 153 429 рублей.

Отмечается, что мужчину не предупредили об обработке полей. Однако в суде подчеркнули, что в гибели насекомых есть и вина фермера, который не предупредил ответчика о местоположении пасеки.

Суд взыскал с ООО «Вакинское Агро» и ООО «Лаг-Сервис АГРО» солидарно в пользу главы крестьянского (фермерского) хозяйства убытки в размере 1 722 743 рублей.